Coronavirus en Belgique: pas de panique, aucune pénurie en vue dans les supermarchés

Un nouveau comité de concertation aura lieu à 13h, ce vendredi, au Palais d’Egmont, en présence de tous les chefs des gouvernements du pays, pour analyser la situation sanitaire suite à la pandémie de coronavirus. De nouvelles restrictions telles que la fermeture des commerces non-essentiels pourraient être prises. Craignant une pénurie dans les magasins, les Belges semblent avoir pris les devants en se ruant dans les grandes surfaces.

Chez Delhaize, on enregistre une augmentation de 20% dans les ventes des produits de première nécessité comme les pâtes, les céréales, l'huile, et les surgelés. Chez Aldi, on observe une hausse des ventes de pâtes, riz et de papier toilette. La tendance est semblable chez Carrefour.

La porte-parole de Delhaize, Karima Ghodzzi, veut rassurer la population. Il n'y aura pas de pénurie ni de rayons vides. Il est donc inutile d'acheter plus qu'habituellement. "On a appris les leçons de la première vague. En accord avec nos fournisseurs, on a prévu ce qu'il fallait par rapport aux volumes, aux livraisons. Tout est sous contrôle", nous indique-t-elle.

Même discours chez Aldi, Carrefour et Colruyt: l'approvisionnement est bien assuré. Si tout le monde reste calme, il n'y aura pas de pénurie.

