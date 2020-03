Coronavirus en Belgique: Paul, touché par la maladie, est guéri et peut quitter l'hôpital (vidéo)

Le coronavirus en Belgique touche de plus en plus de belges. Paul Fraiteur est atteint de la maladie, il a été soigné à l'hôpital d'Ottignies. Il va pouvoir rentrer chez lui, mais devra rester en quarantaine encore pendant 15 jours.

Le témoignage d’un malade guéri, Paul Fraiteur. Il quitte l’hôpital cet après-midi. Il avait été hospitalisé parce qu’il était à risque. Il évoque ses symptômes et le traitement qu’il a reçu. Il va dorénavant être placé en quarantaine avec sa famille.

"Jeudi soir, c’était sur base d’un scanner qui montrait très clairement deux taches au poumon, raconte Paul. On m’a signalé que j’avais une pneumonie à coronavirus. On a fait le frotti et samedi matin, il y a eu la confirmation. J’ai quand même été hospitalisé jeudi soir et le traitement antipaludéen a directement été mis en route."

Paul explique aussi ses symptômes: "Y avait la toux, un petit peu de température, mais pas beaucoup. Je me mouchais évidemment énormément. Et surtout, dans les deux derniers jours, plus la moindre énergie et l’impression d’un souffle très court. C’est là qu’on m’a dirigé vers le service des urgences parce que j’ai des antécédents cardiaques."

Son épouse et ses deux enfants sont vraisemblablement atteints eux aussi. "Apparemment, la pratique n’est pas de leur faire faire le frotti." Paul va pouvoir rentrer chez lui, mais devra rester confiné avec sa famille chez lui pendant quinze jours pour éviter tous dangers.

"Je crois que c’est important de savoir qu’il y a une très très grande majorité des personnes qui guérissent. Je sais qu’il y a une peur panique qui s’installe dans la population bien compréhensible, mais la plupart des gens vont survivre."

