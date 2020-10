Le confinement a été une épreuve pour pas mal de Belges. Certains l'ont mieux vécu que d'autres et ont réussi à le transformer en quelque chose de positif. C'est le cas de Virginie. Au départ d'une situation inédite, elle a créé un jeu de société.

Dans la famille de Virginie, on a l'habitude de beaucoup se voir, notamment pour passer des soirées jeu de société. Le confinement de mars a donc stoppé net les moments de retrouvailles. Elle a alors eu une idée avec sa maman, créer un jeu de société. "On s'ennuyait un peu pendant nos week-ends et nos soirées. Avec ma maman, on s'est dit: pourquoi pas ?" Elle s'est donc mise au travail. "J'ai pris mes marqueurs. J'ai dessiné sur un grand plateau en carton avec les moyens du bord."

Depuis, Virginie a quitté son emploi dans la finance. "En voyant la seconde vague un peu arriver, on s'est dit: pourquoi ne pas le lancer ? On a fait dix exemplaires et ils sont tous vendus." Le nom de son jeu, c'est Confiplay, une sorte de jeu de l'oie avec un objectif, celui "de récupérer un maximum de matériel, tout ce qui est masques, gants, respirateurs, etc. et le distribuer dans les magasins, les maisons de repos et les hôpitaux".





Le petit plus local, ce sont les cartes bonus. "Celui que j'aime bien, c'est "Tu téléphones à Papy et Mamy, ils sont happy, 100 points pour le p'tit fi'". Moi, je n'ai pas pu voir mes grands-parents depuis un petit moment, je n'ai pas envie qu'ils aient des soucis, donc on a fait une petite phrase par rapport à ça."

Forte du succès des 10 premières boites, Virginie s’est mise au travail. Vingt nouveaux jeux sont en préparation.

