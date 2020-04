Coronavirus en Belgique: peut-on attraper le coronavirus en buvant une canette?

Le coronavirus en Belgique suscite de nombreuses interrogations du côté de la population. Régulièrement, nous soumettons donc vos questions à des spécialistes.

Vous êtes nombreux à nous faire parvenir chaque jour des questions que vous vous posez quant à la propagation du coronavirus en Belgique. C'est le cas de Brigitte qui, via notre bouton orange Alertez-nous, s'interroge si l'on peut attraper le coronavirus en buvant à la canette sans une désinfection préalable. Sur le plateau du RTL INFO, l'infectiologue Yves Van Laethem répond à cette interrogation.

"Si l'on prend sa canette de son frigo, non. Il faudrait vraiment que quelqu'un ait craché sur sa canette. Si la canette est restée dans votre frigo plusieurs jours, les traces du virus auront disparu. Par contre si la canette a déjà été ouverte et bu par un membre extérieur à votre ménage, c'est un risque. On ne partage pas une canette avec quelqu'un qui ne partage pas son foyer", nous précise le spécialiste.

