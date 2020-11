Coronavirus: peut-on faire venir des corps de métier chez soi pour des travaux?

Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions sur le coronavirus en Belgique et les mesures qui y sont liées via notre bouton orange Alertez-nous.

Travaux: peut-on faire venir des corps de métier chez soi?

L'une des questions répondues concerne les travaux et la construction. Elle nous été posée par Sophie, qui est en train de rénover son habitation: "Peut-on recevoir les corps de métier chez soi?", nous a-t-elle demandé.

La réponse est oui, car pour ce reconfinement, le secteur de la construction est bien considéré comme essentiel. C’est le cas aussi des plombiers, chauffagistes ou encore électriciens: ils peuvent continuer à travailler.

Vous pouvez donc poursuivre vos travaux chez vous, mais à condition de respecter tout un protocole strict. Ces règles ont été mises en place dès le mois de mai pour le secteur de la construction. Il s'agit de respecter le port du masque et la distanciation. Cela vaut aussi quand on reçoit un entrepreneur pour élaborer un devis.

Pour les travaux réalisés à l’intérieur, il est conseillé de ne pas rester dans la zone de travaux tant que possible. Donc d’être dans une autre pièce. Il faut laisser le maximum d’espace aux travailleurs et bien aérer.

Magasins de bricolage: ouverts à quelques exceptions

Toujours dans le domaine de la construction, les magasins de bricolage sont ouverts. Il n'y a donc pas de problème pour trouver des outils et des matériaux.

Il y a cependant une nuance: les magasins qui ne vendent que des cuisines, ou alors seulement des salles de bain. Ceux-là ne sont accessibles qu’aux professionnels, et seulement sur rendez-vous. Pour les particuliers, il faut passer par le point de collecte ou par une livraison.

