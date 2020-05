Coronavirus en Belgique: plus de 1.000 personnes infectées en milieu hospitalier

Malgré toutes les mesures de précaution, des patients sont aussi infectés au Covid-19 en milieu hospitalier. Toutefois le pic est déjà passé, note De Standaard mardi, sur la base des chiffres du rapport journalier de Sciensano, l'Institut belge pour la santé.

Selon les chiffres communiqués par les hôpitaux à Sciensano, il semblerait que 1.080 patients hospitalisés pour le Covid-19 ont été infectés en milieu hospitalier. Cette proportion pourrait même être double, alors que pour la moitié des patients, aucune donnée n'est précisée quant à la source de l'infection. On ne peut pas toujours affirmer avec certitude qu'une personne a été contaminée à l'hôpital. Cependant si quelqu'un est hospitalisé depuis un certain temps, et est soudainement testé positif au Covid-19, il y a peu de doute. Sachant aussi que le patient peut avoir été admis lors de la période d'incubation. Il ressort des chiffres Sciensano qu'une large proportion de patients hospitalisés pour le Covid-19 ont été infectés lors de soins: 14% ont contracté le virus à l'hôpital, 6% concerne le personnel soignant, et 22% résidaient en maison de soins.

Les dernières semaines ces infections en milieu hospitalier ont perduré mais étaient moindres qu'au début du mois d'avril. Que des infections aient lieu en milieu hospitalier ne signifie pas pour autant que le risque y est plus élevé. Il est important de ne pas reporter des soins par peur d'une infection au Covid-19.