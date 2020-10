Coronavirus en Belgique: pour arrêter les mesures locales et pour qu’on explique enfin l’utilité des mesures aux citoyens

Catherine Fonck était l’invitée de Fabrice Grosfilley ce matin sur Bel RTL à 7h50. La cheffe de groupe cdH à la chambre va interpeller la majorité aujourd’hui. Elle déplore que des décisions soient prises pratiquement chaque jour dans tous les sens. Selon elle, les citoyens sont aujourd’hui perdus face à toutes ces mesures.

"J’appelle quand même pour demain (et l’annonce de nouvelles mesures par le gouvernement pour enrayer la 2ème vague de coronavirus, ndlr), puisque les différents gouvernements vont devoir prendre des décisions ensemble (dans le comité de concertation, ndlr), qu’on arrête ce saucissonnage de décisions qui tombent tous les jours à des niveaux différents. Surtout, qu’elles (les Régions, ndlr) se coordonnent et qu’elles aient des annonces qui permettent aux citoyens de comprendre et qui permettent de comprendre pourquoi on les prend", plaide-t-elle.

Et elle donne des exemples de mesures non comprises par les citoyens. "Au niveau des bars, la décision a été prise de fermer. Mais personne ne sait si ce sont vraiment les lieux où les contaminations se font le plus. Autre exemple : couvre-feu de 1h à 6h du matin en disant qu’il y a des problèmes avec les fêtes sur les campus universitaires etc. Oui, mais si les fiestas se déplacent des bars dans les kots, et puis qu’à 1h du matin plutôt que de rentrer chacun chez soi ils restent à 5 ou 6 dans un kot de 20m² avec la fenêtre fermée et qu’ils dorment là ensemble toute la nuit. C’est les lieux idéals de contamination."