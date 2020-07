Coronavirus en Belgique: pourquoi 200 nouveaux cas aujourd'hui ne valent pas 200 nouveaux cas en mars?

Le nombre de nouvelles contaminations confirmées de coronavirus a augmenté cette dernière semaine en Belgique, ce qui amène à plusieurs questions auxquelles a répondu Yves van Laethem, le porte-parole du centre de crise.

Interrogé sur une hausse depuis quelques jours du nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus (donc des personnes qui ont subi un test Covid-19 positif) en Belgique, le porte-parole du centre de crise du coronavirus, le Dr Yves van Laethem a répondu aux questions de Luc Gilson ce vendredi dans le RTL INFO 13 heures.

Les retours de vacances pas en cause

"Aucun signe ne montre que les retours de vacances à l'étranger sont responsables de la hausse actuelle de nouvelles contaminations", dit Yves van Laethem.

Un même nombre mais une réalité différente en mars et maintenant

Le nombre de nouveaux cas actuellement détectés est beaucoup plus proche du nombre réel de cas alors qu'au début de l'épidémie le nombre de nouveaux cas constituait seulement la pointe de l'iceberg. En mars, quand on annonçait 200 nouveaux, il y en avait probablement 2000 derrière.

Les chiffres d'aujourd'hui n'ont donc pas la même signification qu'en mars. On teste beaucoup plus aujourd'hui, y compris des asymptomatiques.

Une "vaguelette" mais ne pas sous-estimer

Il ne faut pas prendre cette hausse à la légère. C'est un avertissement. "C'est une vaguelette qui ne doit pas devenir une vague si les mesures de distanciation sont bien prises."

Pourquoi davantage dans les villes ?

Les villes sont plus vulnérables à des hausses de nouveaux cas car il y a plus de rassemblements. Une transmission peut par exemple redémarrer si une personne asymptomatique se trouve dans un rassemblement important et contamine plusieurs individus.