Coronavirus en Belgique : pourquoi effectuer des tests massivement alors que la situation évolue d’heure en heure?

Le coronavirus en Belgique place les maisons de repos au centre des préoccupations. Leurs résidents constituent un public particulièrement à risque. Les différents niveaux de pouvoir ont ainsi pris la décision d’effectuer massivement des tests au sein des homes du pays pour tenter d’endiguer la propagation du virus. Toutefois, ils permettent de disposer de données à un moment précis sans réelle prise sur le futur.

Réunis lors d’une conférence interministérielle mercredi, les différents ministres de la santé ont décidé la réalisation de nombreux tests dans les maisons de repos. “On effectue entre 4.000 et 5.000 tests par jour, il faut augmenter encore cette capacité” a déclaré le ministre en charge du matériel médical, Philippe De Backer au micro de Bel RTL.

À quoi servent ces tests massifs ? C’est la question posée par Anne via notre bouton orange Alertez-nous. Elle souligne le fait que la situation peut changer d’heure en heure : “Une personne fait le test de dépistage, il est négatif. Elle peut par malheur attraper le virus deux heures plus tard et donc devenir porteuse”. Katty dont la fille travaille en maison de repos fait le même constat : “Ma fille est aide soignante. Les tests, c’est bien s’ils sont négatifs. Mais elle pourrait contracter le virus quelques jours plus tard”.

“Une image à un moment donné”

L'infectiologue au CHU Saint-Pierre à Bruxelles Yves Van Laethem l’admet, “il est bien clair que ça ne veut rien dire 24 ou 48 heures plus tard”. Selon lui, il s’agit d’une photo à un moment précis. Cet indicateur est important notamment dans les maisons de repos car les résidents y séjournent sur le long terme contrairement à un hôpital où les patients peuvent être là pour quelques jours.

Avec ces tests, “on peut savoir pour les patients qui sont dans un état stable, mais on peut aussi avoir une image des soignants à un moment donné, précise l’infectiologue. Au moins, on a une idée de ceux qui sont porteurs, des éventuels contaminateurs qui s’ignorent parmi le personnel soignant. Cela permet de se mettre de côté ou de mettre ensemble les personnes qui sont infectées”.

Certains membres du personnel soignant poursuivent même le travail tout en sachant qu’ils sont infectés. Jessica, une infirmière bruxelloise, a fait ce choix pour éviter la pénurie de personnel. “Quelqu’un qui a du virus peut s’occuper de patients qui ont du virus, en prenant tout de même des mesures de sécurité” confirme Yves Van Laethem.

Des faux négatifs sont possibles

Parmi tous ces tests réalisés demeure un risque de faux négatif. Deux cas de figure peuvent se présenter selon le docteur Van Laethem : “si le test est effectué alors qu’il y a trop peu de virus, lorsqu’on a eu la maladie mais ce n’était pas trop important et c’est en train de diminuer, alors la charge virale diminue. Ou alors trop tôt : on a été contaminé la veille, on ne fera la maladie avec de la fièvre que 4 ou 5 jours plus tard, il n’y a peut-être pas encore assez de virus pour qu’on le trouve”.

Un faux négatif peut également se produire lorsque le test n’est pas correctement effectué, ce risque existe pour n’importe quelle analyse. Il est difficile d’estimer la proportion de ces tests faussés mais Yves Van Laethem rassure : “Si le test est bien réalisé quand la personne a des symptômes, le PCR est très fiable (test de dépistage classique qui est utilisé depuis le début de la crise de coronavirus en Belgique. Un prélèvement est effectué dans les cavités nasales puis analysé en laboratoire). C’est assez sensible et très spécifique. C’est-à-dire que si le test est positif, il n’y a pas de doute possible, ce n’est pas une autre maladie qu’on a en même temps qui donne un mauvais résultat”.