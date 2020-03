Coronavirus en Belgique: pourquoi le nombre de cas va continuer d'augmenter dans les prochains jours?

Le coronavirus en Belgique a causé la mort de 353 personnes et a contaminé 9.134 personnes selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique. Le nombre de cas devraient continuer à augmenter dans les prochains jours selon le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus Emmanuel André. En effet, le médecin a rappelé que le nombre de tests effectués augmentent et impliquent la détection d'un plus grand nombre de cas. D'autres indicateurs permettent de suivre l'évolution de l'épidémie.

La Belgique compte au total 9.134 cas de contamination confirmés (+1.850). Parmi les nouveaux cas, 823 ont été diagnostiqués en Flandre, 134 à Bruxelles et 874 en Wallonie. "Pour 18 cas, les données doivent encore être consolidées", a indiqué Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19. Il faut toutefois noter que des tests ne sont effectués que sur le personnel soignant et les personnes fortement malades. Ces données ne représentent donc pas le nombre effectif d'infections dans le pays. La forte augmentation du nombre de cas détectés est liée à la hausse du nombre de tests effectués, a précisé Emmanuel André.

44.000 tests réalisés

La capacité à réaliser des tests va encore être renforcée dans les prochains jours, par conséquent, "le nombre de cas va évoluer de façon importante dans les prochains jours", insiste le porte-parole. Au total, plus de 44.000 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie, dont 2.948 vendredi. "Les indicateurs importants à suivre sont le nombre d'hospitalisations et de personnes en soins intensifs", a souligné M. André.

Sur la journée de vendredi, 575 personnes ont été hospitalisées et 205 personnes guéries ont pu quitter l'hôpital. Au total, 3.717 lits d'hôpitaux sont occupés par des personnes infectées par le nouveau coronavirus, dont 789 en soins intensifs (+ 99). "43% des lits en soins intensifs sont utilisés", a détaillé M. André. En outre, 579 personnes hospitalisées nécessitent une assistance respiratoire. La Belgique compte 353 décès depuis le début de l'épidémie, dont 147 en Flandre, 68 à Bruxelles et 138 en Wallonie. Neuf défunts sur dix étaient âgés de plus de 65 ans mais l'âge de l'ensemble des personnes décédées s'étend de 30 à 104 ans, a encore précisé Emmanuel André.

