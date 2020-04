Coronavirus en Belgique: pourquoi le nombre de décès ne diminue-t-il pas?

Le coronavirus en Belgique a fait 3.346 morts. Pourquoi le nombre de décès liés à l'infection ne diminue-t-il pas? Le virologue Emmanuel André donne des explications.

La Belgique a enregistré 327 décès survenus au cours des 24 dernières heures, ont indiqué samedi matin le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien.

Au total, 3.346 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique. 28.018 cas d'infections au coronavirus ont été confirmés en Belgique dont 1.351 ces dernières 24 heures.

Les chiffres montrent que le nombre d'hospitalisations se stabilise mais reste élevé. Et aucune baisse enregistrée du côté du nombre de décès. Comment l'expliquer? Cette évolution était-elle prévisible? Le virologue et porte-parole Emmanuel André répond à cette interrogation.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Trois vagues qui se suivent

"Le nombre de décès continue à augmenter. La particularité de cette maladie est que l'on assiste à trois vagues qui se suivent. La première est la vague de contamination, d'infections dans la communauté. Après un certain nombre de jours, un certain nombre de personnes vont être hospitalisées. C'est donc une deuxième vague. Elle est invisible et difficilement mesurable. Après cela, vient la vague des décès. Elle n'est pas aussi importante que celle des personnes hospitalisées mais il y a un décalage. C'est donc normal de continuer de voir aujourd'hui un certain nombre de décès notifiés malgré le fait que certains autres indicateurs vont dans un sens plus positif", précise-t-il.

Avant de conclure: "Il faut également prendre en considération la situation dans les maisons de repos où nous ne sommes pas encore dans une situation contrôlée et donc inévitablement, nous sommes encore dans cette situation où un nombre important d'infections et de formes sévères de la maladie ont lieu. Cela vient encore ajouter de la sévérité à l'épidémie que nous traversons".



> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)