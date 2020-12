Coronavirus en Belgique: pourquoi ne réalise-t-on pas 100.000 tests par jour?

C’était l’une des promesses des autorités: arriver à l’automne à gérer 100.000 dépistages du covid par jour pour mieux contenir la propagation du virus… Nous y sommes, pourtant environ 30.000 tests sont réalisés chaque jour.

Il y a quelques semaine, l’engorgement des centres de dépistage et le temps de plus en plus long pour obtenir les résultats avaient conduit les autorités à revoir leur stratégie de testing : seules les personnes présentant des symptômes pouvaient réaliser un test, les contacts asymptomatiques eux devaient respecter scrupuleusement leur quarantaine. Depuis les capacités des laboratoires ont été sensiblement augmentées, notamment via une plateforme fédérale. Cependant, le nombre de tests réalisés chaque jour stagne aux alentours de 30.000.

Nous suivons tout cela, au jour le jour

Karine Moykens, la présidente du Comité interfédéral Testing et Tracing, était invitée à réagir à ces données ce midi dans le RTL INFO 13h: "Il y a heureusement moins de gens contaminés et qui doivent se faire tester et en même temps vu le fait qu’on voit moins de personnes, il y a aussi moins de contacts à haut risque qui doivent se faire tester à nouveau depuis peu. Mais on va quand même suivre tout cela, au jour le jour, vérifier que les laboratoires ont encore assez de réactifs pour suivre les délais. Des délais qui doivent être convenables, pour éviter de retomber dans le cas où il faut plusieurs jours pour obtenir un résultat. Et effectivement, en ce moment, cela va très bien à ce niveau-là".

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 8 décembre ?