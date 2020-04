Coronavirus en Belgique: pourra-t-on se rendre à la Côte belge ou en Ardenne en juillet et août?

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a provoquées suscite de nombreuses questions au sein de la population. Vous êtes nombreux à nous transmettre vos interrogations via notre bouton orange Alertez-nous. Ça a été le cas de Virginie, qui nous a demandé si "nous pourrons aller à la Côte belge en juillet et en août?".

Nous avons interrogé Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. Comme chaque soir, il était invité dans le RTL INFO 19H ce dimanche.

"On pourra peut-être n'aller que à la Côte belge, et en Ardenne bien sûr, en juillet et en août. Cela va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'évolution des différentes courbes de la maladie. Ça va dépendre de ce qui se passe aussi dans les pays qui nous entourent. Ça va dépendre des décisions politiques que la Belgique ou d'autres pays pourraient avoir de bloquer les frontières. On peut en tout cas espérer que l'on puisse sortir de sa commune d'ici à juillet et août. Et je pense qu'il y a 36 raison de se dire qu'il faudra un peu relancer l'économie et à ce moment-là", a répondu Yves Van Laethem.