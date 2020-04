Coronavirus en Belgique: près d'1 résident sur 5 testé positif dans les maisons de repos

Le coronavirus en Belgique a bouleversé le quotidien dans les homes. Alors que près de 10.000 tests de dépistage ont été désormais réalisés sur des résidents de maisons de repos en Wallonie, 17% d'entre eux se sont jusqu'ici avérés positifs au Covid-19, selon les chiffres actualisés samedi par Sciensano.

Sur les 9.290 tests réalisés sur des résidents de maisons de repos en Wallonie, 1.560 ou 17% étaient positifs. Parmi ces tests positifs, 447 personnes étaient symptomatiques et 1.113 résidents étaient asymptomatiques. A Bruxelles, 4.107 tests ont déjà été réalisés sur des résidents de maisons de repos et 414 ou 10% se sont avérés positifs: 118 résidents positifs étaient symptomatiques, 296 asymptomatiques. En Flandre, 11.658 tests ont été réalisés sur des résidents de maisons de repos, dont 1.832 ou 16% étaient positifs. Pour l'ensemble de la Belgique, 3.806 résidents de maisons de repos ont été testés positifs au Covid-19 jusqu'à présent, sur un total de 25.055 tests: 1.076 étaient symptomatiques et 2.730 asymptomatiques. Les maisons de repos ont payé un lourd tribut depuis le début de l'épidémie de coronavirus, avec 3.678 décès estimés/confirmés, sur un total de 6.917 morts en Belgique, selon les derniers chiffres communiqués samedi par les autorités sanitaires.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

> CORONAVIRUS: toutes les infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation