Coronavirus en Belgique: près d'une infection sur cinq diagnostiquée chez les enfants et adolescents

Près d'une infection sur cinq au Covid-19 est désormais diagnostiquée chez les enfants et les adolescents, a déclaré mardi le virologue Steven Van Gucht lors de la conférence de presse de Sciensano et du Centre national de crise. "C'est chez les enfants et les adolescents que l'on constate la plus forte augmentation du nombre d'infections, avec respectivement +84% et +18%", a-t-il précisé. "Ce constat est le reflet que nous avons une stratégie de dépistage large avec des tests dans les écoles", a précisé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

CORONAVIRUS BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mardi 26 janvier ?