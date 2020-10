La Belgique a recensé en moyenne chaque jour 15.316 nouveaux cas de Covid-19 entre le 20 et le 26 octobre inclus, ce qui représente une hausse de 38% par rapport à la période de calcul précédente, a fait savoir vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors d'un point presse du Centre de crise. "On observe maintenant une pression sur les maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS)."

"Les indicateurs restent tous au rouge. Nous avons dépassé pour la première semaine le nombre de 100.000 nouvelles infections. Les admissions à l'hôpital restent importantes avec un doublement tous les 8 à 9 jours et nous avons actuellement un doublement de la mortalité tous les 6 jours", a déclaré d'emblée Yves Van Laethem, pointant le fait que "rien ne change de manière favorable actuellement".

COVID 19: où en est l'épidémie ce vendredi 30 octobre?

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les nouvelles mesures sur la table du comité de concertation