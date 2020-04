Coronavirus en Belgique: puis-je garder les enfants de ma sœur?

Via notre bouton "Alertez-nous", Hélène nous a écrit. Elle est enseignante en maternelle et ne reprendra pas le travail. Elle souhaite savoir si elle peut garder les enfants de sa sœur qui reprend, quant à elle, ses activités le 4 mai. Est-ce possible?

Le 4 mai, il est important de continuer à faire attention. Il n’est pas question de renouer les contacts familiaux à ce stade. Il faudra encore limiter au maximum les contacts entre les personnes. Le centre de crise rappelle que les garderies dans les écoles sont prévues pour cela. Même si cela peut vous sembler plus sûr de déposer vos enfants chez votre sœur, ça n’est pas autorisé à ce stade. Il faudra attendre au moins le 18 mai, date à laquelle les réunions privées en famille seront peut-être à nouveau possibles. A noter que cela dépendra de l’évolution de l’épidémie.