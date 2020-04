Coronavirus en Belgique: quand nos militaires applaudissent à l'unisson tous ceux qui combattent l'épidémie (vidéo)

Le ministère de la Défense a mis vendredi en ligne une courte vidéo - moins d'une minute - dans laquelle on voit des militaires, parfois dans des positions cocasses, comme un plongeur sous l'eau, applaudir "tous ceux qui aident à défaire" le nouveau coronavirus.



"Nos militaires, en Belgique et l'étranger, toutes Composantes confondues, applaudissent eux aussi pour soutenir et remercier toutes les personnes qui aident durant cette crise du coronavirus" Codiv-19, indique la légende de ce spot posté sur les réseaux sociaux. On y voit des militaires des quatre composantes de l'armée, en Belgique, en mission à l'étranger (en Lituanie pour défendre l'espace aérien des pays baltes ou au Mali, engagés dans une mission des Nations unies) ou en mer, applaudir.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

La séquence la plus étonnante est celle d'un plongeur équipé d'un masque, de son alimentation en oxygène et de gants, par quelques mètres de profondeur...

D'autres montent simplement la garde à l'entrée d'un quartier militaire, alors que des parachutistes, coiffés de leur béret lie de vin, sont équipés pour participer à l'opération Vigilant Guardian (OVG) de renfort à la police fédérale, en cours depuis janvier 2015, pour combattre la menace terroriste.

Une autre équipe, dont les membres portent un masque de protection et restent à distance les uns des autres, se tient à l'entrée de l'Hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-over-Heembeek. Cet établissement a accueilli des patients de plusieurs services des grands brûlés d'hôpitaux civils pour les soulager et a mis mis des ambulances à la disposition des centrales 112.