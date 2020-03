Coronavirus en Belgique: quand pourrions-nous atteindre le pic de l'épidémie dans le pays?

Le coronavirus en Belgique a causé l'hospitalisation de 203 personnes supplémentaires ce jeudi. Les experts l'avaient prévu : on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie sur notre territoire. Quand pourrait-on y arriver ? Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre, estime que la courbe pourrait commencer à moins augmenter durant la semaine prochaine.

Tous les jours et de plus en plus, les patients arrivent avec de grandes précautions dans les hôpitaux. Le coronavirus est une lutte, un combat, qui vient à peine de commencer. "Les jours qui viennent vont être particulièrement intenses pour les soins de santé, parce que les personnes qui ont été infectées avant les mesures de confinement importantes vont arriver seulement dans les jours qui viennent. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous sommes au démarrage de l'épidémie", estime Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19.

Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter

Ce n'est qu'un début. Le 12 mars, le jour de l'annonce des toutes premières mesures, la Belgique recensait 27 hospitalisations. Depuis, cela ne cesse d'augmenter, avec 837 hospitalisations au total ce jeudi.





Places dans les hôpitaux: une situation toujours sous contrôle

Au total, aujourd'hui, 164 personnes sont aux soins intensifs, 114 sous assistance respiratoire. Mais pour le moment, les hôpitaux ne sont pas saturés. "Il y a une capacité en Belgique de 1900 lits d'hôpital où on peut aider les personnes à respirer si c'est nécessaire. Par rapport au nombre de personnes qui aujourd'hui nécessitent ce type de soins, nous sommes encore dans une situation qui est sous contrôle", explique Emmanuel André.

A quand le pic de l'épidémie ?

Il reste quelques inconnues: à quand le pic de l'épidémie ? Et quel sera son bilan ? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Les mesures de confinement ont été prises plus rapidement qu'en Italie, et les respecter, cela permettra peut-être aux hôpitaux belges de ne pas être débordés. "On savait que cette phase exponentielle allait arriver, elle est clairement enclenchée", commente Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, invité dans le RTL INFO 19H. "On sait qu'on en aura plus demain, qu'on en aura plus après-demain et on espère commencer à avoir un frémissement dans la diminution de cette courbe au début de la semaine. Mais je pense que si elle augmente, on ne sera pas encore trop inquiets. C'est à partir du milieu ou de la fin de la semaine prochaine qu'on espère avoir un infléchissement - pas une diminution de la courbe - c’est-à-dire qu'elle va moins augmenter".