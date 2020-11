Lors du point presse du centre de crise ce vendredi, le porte-parole Yves Van Laethem a donné des informations chiffrées concernant l’impact des mesures actuelles contre le coronavirus sur notre mobilité. Selon les graphiques de Google Mobility, qui donne une idée de nos déplacements tant pour le travail que pour les loisirs, plusieurs observations peuvent être faites.

"Nous passons 17% de notre temps en plus que d’habitude à la maison car nous bougeons moins. A l’époque de la première vague, nous passions 25% de notre temps en plus chez nous. C’est donc un peu moins aujourd’hui. Et on voit cela aussi pour les chiffres concernant la mobilité. Par rapport au travail, par exemple, nous nous déplaçons maintenant 46% de moins que normalement alors que c’était 62% de moins lors de la première vague. Et quant à ce qui est loisirs ou magasins, nous avons actuellement une diminution de notre mobilité de 56% alors qu’elle a atteint un maximum de 78% lors de la première vague", détaille Yves Van Laethem.

Selon l’infectiologue, cela confirme bien que les mesures de confinement actuelles sont moins drastiques. "Mais malgré tout, elles nous permettent d’obtenir un impact net sur la baisse des chiffres de l’épidémie", se réjouit-il.

