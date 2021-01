Coronavirus en Belgique: quel est le profil des personnes touchées en 2020?

Depuis le début de l'épidémie en mars dernier, plus de 641.000 Belges ont contracté le virus. Quelles sont les régions du pays qui ont été les plus touchées ainsi que le profil des malades ?

Depuis que l'épidémie a officiellement été déclarée chez nous en mars dernier, 641.411 Belges ont été infectés par le Covid-19. La Flandre comptabilise 274.287 personnes infectées. La Wallonie présente plus de cas avec 276.929 cas positifs. La capitale en compte 81.422.

Concernant les contaminations au niveau des provinces wallonnes et à Bruxelles, Liège arrive en tête vec la moitié de sa population qui a été contaminée. Dans la capitale, ce sont 2 bruxellois sur 5 qui ont été infectées. Un peu plus d'une personne sur 5 à Namur et enfin moins d'une personne sur 5 dans le Hainaut, le Brabant wallon et la province du Luxembourg.

Quel est le profil type des personnes infectées ?

D'abord, le genre : les femmes sont en moyenne plus touchées par le virus que les hommes. La tranche d'âge des 20 à 29 ans a été la plus infectée par le coronavirus. Sur l'ensemble des personnes contaminées en Belgique, près de 47.678 personnes ont dû être hospitalisées. Si une vaste majorité a pu s'en sortir, notre pays déplore 19.361 décès depuis le début de l'épidémie.

Le bilan en Flandre est le plus lourd avec 9.526 personnes décédées du Covid-19. La moitié a perdu la vie en maison de repos. Bruxelles comptabilise 2.587 morts et la Wallonie 7.248. Ces chiffres sont rapportées par les hôpitaux et les autorités régionales, ils ne font état que des cas confirmés.

