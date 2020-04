Coronavirus en Belgique: quel est le taux de survie après un passage aux soins intensifs, et y a-t-il des différences entre hôpitaux?

Quel est le taux de mortalité et de survie en soins intensifs dans notre pays ? Voilà une question qui a été relevée, ce jeudi matin, lors du point presse quotidien du centre de crise interfédéral. Selon les données dont le centre de crise dispose actuellement, la mortalité moyenne en soins intensifs est de l'ordre de 50%, a répondu l'infectiologue Yves Van Laethem.

"Cette mortalité est plus importante si les patients doivent être intubés et ventilés artificiellement que s'ils séjournent pour surveillance plus intensive au niveau de l'unité en question, sans être intubés ou ventilés ou sans bénéficier de ce qu'on appelle une ECMO [Oxygénation par membrane extracorporelle, ndlr], ce qui est une méthode d'oxygénation du sang extrêmement particulière", détaille-t-il.

Existe-t-il des différences majeures entre les hôpitaux ? Il n'est pas encore possible, actuellement, de savoir avec précision les différences entre les régions. "Ces analyses plus détaillées suivront mais ne sont pas actuellement disponibles".

