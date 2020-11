Coronavirus en Belgique: quelle est la situation actuelle dans les maisons de repos?

Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid19, a détaillé la situation dans les maisons de repos et de soins ce vendredi.

Selon les données publiées vendredi matin par Sciensano, il y a une légère diminution du nombre de cas par 1.000 résidents dans les maisons de repos en Wallonie et en Flandre par rapport à la semaine précédente. Cependant une légère augmentation est constatée à Bruxelles.

"Dans les maisons de repos, on a une légère diminution du nombre de nouvelles contaminations pour 1000 résidents en Flandre. On a une diminution un peu plus importante en Wallonie, mais on partait de nettement plus haut. À Bruxelles, il y a une discrète augmentation des chiffres", a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid19.

"De manière plus numérique par rapport à cela, si on s'intéresse aux maisons de repos et de soins flamandes, on a actuellement 21 contaminations par 1000 résidents, et on vient de 23. En Wallonie, on est à 29 et on vient de 45. À Bruxelles, on est à 24 alors qu'on vient de 19", a ajouté le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid19.

"Sur l'ensemble de ces maisons de repos, on voit donc que le nombre de maisons de repos avec des contaminations diminue progressivement. Et donc, malgré tout, il reste un nombre de contaminations significatif. C'est une baisse modeste", a précisé Yves Van Laethem.





Dans les maisons de repos dans lesquelles il y a au moins un cas de covid, les chiffres s'améliorent aussi. "En Flandre, 37% des maisons de repos ont au moins un cas, et on vient de 42%. En Wallonie, on a 51% et on vient de 63%. À Bruxelles, on a 47% et on vient de 50%", a dit l'expert.

Concernant les maisons de repos qui ont des clusters importants avec plus de 10 cas, on a une baisse globale dans les trois régions du pays. "En Flandre, on est passé de 19 à 16%. En Wallonie, de 28 à 19% et à Bruxelles de 15 à 11%", a expliqué Yves Van Laethem.

"L'entièreté de ces chiffres vont dans un bon sens, mais nous sommes très loin d'avoir retrouvé les valeurs que nous avions connu au seuil de l'été. Il faut une grande prudence dans la conduite personnelle quelles que soient les mesures qui seront annoncées aujourd'hui", a conclu l'homme.

Un comité de concertation très attendu se tient aujourd'hui: voici les points qui seront abordés

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 27 novembre ?