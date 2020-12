Coronavirus en Belgique: quelle est la situation dans les maisons de repos ?

Ce vendredi matin, lors du point presse sur l'évolution épidémiologique, le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem a dévoilé la situation dans les maisons de repos, illustrée par des graphiques. "C’est devenu une nouvelle tradition."

L’infectiologue a commencé par le nombre de nouveaux cas par 1.000 résidents. "Toutes les régions montrent une diminution sauf la communauté germanophone où il y a peu de maison de repos. La moindre modification va donc entraîner des courbes qui vont varier extrêmement fort. Ce qui explique cette augmentation brutale", explique Yves Van Laethem.

Concernant les autres communautés, si on se base sur la semaine du 25 novembre au 1er décembre, on se rend compte qu’au niveau des nouvelles infections par 1.000 résidents, en Flandre on est passé de 21 à 17 actuellement, en Wallonie de 29 à 19 et à Bruxelles de 24 à 17. "Il y a donc clairement dans toutes les régions une diminution", souligne le porte-parole.

Globalement, en nombre de patients positifs sur 1.000 résidents, on passe en Flandre de 54 à 51, en Wallonie de 71 à 59 et à Bruxelles de 34 à 32.

Au niveau des gros foyers, c’est-à-dire les endroits où il y a plus de 10 cas, la situation évolue "lentement dans la bonne direction". "Actuellement, on a en Flandre 14% de maisons de repos dans lesquelles il y a plus de 10 cas contre 16% la semaine précédente. En Wallonie, on passe de 19 à 15% et à Bruxelles de 12 à 8%", détaille-t-il.

Aussi bien le nombre de cas que le nombre de foyers sont dès lors en train de diminuer. "Mais c’est une descente lente, progressive. Il y a donc encore une vigilance importante à avoir concernant la protection des plus vulnérables dans les maisons de repos", conclut Yves Van Laethem.