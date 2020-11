Coronavirus en Belgique: qui sera vacciné en priorité et comment? La ministre wallonne de la Santé répond

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, était l’invitée de la matinale de Bel RTL. Interrogée par Fabrice Grosfilley, elle a expliqué dans les grandes lignes comment la campagne de vaccination sera organisée en Belgique.



La ministre a indiqué qu’on allait planifier la priorisation des personnes à vacciner, dans les prochains jours : "Probablement, d’abord le personnel soignant et les personnes âgées et donc aller sur place dans les centres d’hébergement, là où les personnes les plus fragiles sont présentes. Je pense qu’il faut aller vers elles plutôt que leur demander de se déplacer. Ce sera la priorité en terme d’organisation".



Christie Morreale rappelle que la Belgique a agi au sein d’un consortium européen pour se fournir en suffisance en vaccins. Des marchés ont également été passés pour d’autres fournitures, comme des seringues.



Va-t-on construire des grands centres de vaccination, comme en Allemagne ?

"Il faudra faire les deux", estime la ministre, soit aller vers les personnes à risque et mettre en place des centres. "Mais dans un premier temps, la priorité sera les personnes les plus fragiles et celles qui sont sur le front, le personnel soignant".

