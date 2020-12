Coronavirus en Belgique: qui vaccinera? où pourra-t-on se faire vacciner?

Le vaccin de Pfizer/BioNTech sera le premier à arriver en Belgique. Dès janvier, quelque 600.000 doses devraient être disponibles, permettant la vaccination de 300.000 personnes, à raison de deux doses par personne.

Les résidents et le personnel des maisons de repos et des institutions collectives de soins seront vaccinés en premier. Après les résidents des maisons de repos, le personnel de santé de première ligne sera vacciné. Viendra ensuite le tour des personnes de plus de 65 ans. "Il faudra que l'on puisse les accueillir dans des lieux de vaccination collectifs. Vous savez que le vaccin va nous arrivé dans des conditionnements collectifs, on ne pourra pas aller chercher chacun notre vaccin à la pharmacie", a éclairé Yvon Englert sur Bel RTL.

La Belgique entend pourtant parvenir à vacciner - gratuitement - 70% de sa population. "Nous comptons nous appuyer sur les centres de testing et de triage qui existent. Il y en a 37 en région wallonne. Nous ne voulons pas que l'épisode de la vaccination devienne un lieu de concentration des gens avec des risques de transmission", a affirmé le 'monsieur Corona' wallon.

Nous n'avons pas de réelles inquiétudes par rapport à la chaîne du froid

Des professionnels de santé seront chargés de la vaccination. "Les médecins généralistes et les infirmiers qui travaillent déjà dans ces centres seraient, si nous optons pour cette option, les personnes qui vaccineraient", a-t-il commenté.

Une importante logistique sera importante pour livrer les 600.000 doses du vaccin Pfizer d'ici janvier. Avec l'obligation de maintenir ses doses à une température constante de -70 C°. "Une fois que vous le dégelez, le vaccin peut être conservé au frigo pendant 4 à 5 jours donc nous n'avons pas de réelles inquiétudes par rapport à la chaîne du froid. Je ne pense pas que ce soit utile que chaque ménage commence à s'acheter un frigo à -80°C", ironise Yvon Englert.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?