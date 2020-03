Coronavirus en Belgique: "Restez chez vous", le message à retenir durant ce week-end qui s'annonce ensoleillé

Le coronavirus en Belgique nous oblige à changer nos habitudes et il ne sera pas question de profiter du beau temps pour flâner dans les parcs. "Restez chez vous": c'est le message que lancent, aujourd'hui encore, les autorités, à la veille de ce week-end qui s'annonce plutôt ensoleillé. Garder ses distances est la meilleure façon d'enrayer l'épidémie.

Deux jours après le début du confinement, les autorités sanitaires saluent le comportement des Belges qui respectent les mesures prises par le gouvernement. "La majorité des gens suivent les consignes. Tout le monde peut le voir dans la rue, dans les magasins, qui sont fermés, pour les non-essentiels. On peut voir que chacun respecte un maximum les mesures, et ça, il faut quand même le saluer. Ces mesures sont faites pour ralentir la propagation du virus et aider les hôpitaux et les médecins généralistes. Donc, pour les quelques cas qui ont été constatés dans différentes communes, la police est intervenue", commente Benoît Ramacker, porte-parole de la Cellule de crise fédérale.

Pas question d'en profiter dans les Ardennes ou à la Côte

Certains sont en effet tentés de contourner ces règles en profitant du beau temps dans les parcs, ou encore en se rendant à la Côte ou dans les Ardennes pour profiter de leur résidence secondaire. Des infractions ont déjà été constatées par la police, avec quelques procès-verbaux dressés.

"Il ne s'agit pas de flâner dans les parcs, même s'il faut beau"

Les autorités le martèlent encore et toujours: "On reste à la maison. Les sorties sont autorisées évidemment pour aller au travail, pour aller faire ses courses. Vous connaissez les magasins qui restent ouverts. Cela veut dire qu'après l'activité, on rentre directement chez soi, et il ne s'agit pas de flâner dans les parcs, même s'il faut beau". La Première ministre Sophie Wilmès a rappelé ces règles avant le retour du soleil ce week-end. Le message est clair: seuls les déplacements pour des motifs essentiels sont autorisés, et tout rassemblement interdit.