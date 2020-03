Coronavirus en Belgique: Rui nettoie dans un hôpital de Bruxelles, il s'estime mal protégé

Le coronavirus en Belgique apporte une pression supplémentaire sur tout le personnel soignant. L'ensemble du corps médical se retrouve en première ligne pour lutter contre la propagation de la maladie. Une mission qui ne serait pas possible sans l'intervention d'autres corps de métiers qui s'affairent à maintenir les bonnes conditions en milieu hospitalier. Rui fait partie de l'équipe de nettoyage des cliniques de l'Europe. Il souhaite rendre hommage à sa profession et ses collègues peu valorisés.

Chaque soir à 20 heures, vous êtes nombreux à rendre hommage au personnel soignant qui lutte face à l’épidémie de coronavirus en lui consacrant vos applaudissements depuis chez vous. Mais d’autres travailleurs se trouvent également en première ligne, estime Rui, un habitant d'Etterbeek en région bruxelloise, en charge du nettoyage dans un hôpital.

Via notre bouton orange Alertez-nous, ce quadragénaire souhaite rendre hommage à sa propre profession et à ses collègues. “Je fais partie d’une équipe de nettoyage dans un hôpital, et je trouve très triste que nous soyons oubliés” confie-t-il, rappelant que sa tâche est indispensable mais, selon lui, peu valorisée.

Tous les jours de 6 heures à 14 heures, Rui s’attelle à garder propres les couloirs des cliniques de l’Europe, sur le site Saint-Michel à Etterbeek. “Nous sommes aussi en plein dedans. Nous sommes toujours là pour entretenir, pour que les locaux restent propres. Sans nous, les hôpitaux ne savent plus fonctionner”, dit Rui.

Je mets un simple masque et des gants, ce n’est pas ça qui va arrêter le virus

La pression monte

À 47 ans et après 10 ans de service au sein de l’équipe de nettoyage, Rui se dit confronté à une situation inédite. Sa tâche reste la même, il s’occupe du nettoyage des couloirs mais l’ambiance devient plus pesante. Il doit d’abord prendre davantage de précautions en s’équipant mais se retrouve tout de même peu armé face au virus selon lui: "Je mets un simple masque et des gants, ce n’est pas ça qui va arrêter le virus."



> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19

Une certaine crainte monte parmi tout le personnel en contact direct avec la maladie. “Il y a d’abord les urgences qui sont particulièrement exposées et en soins intensifs, 5 chambres sont réservées au traitement des patients atteints par le coronavirus“. Certains collègues de Rui sont chargés de nettoyer les chambres, notamment celles par lesquelles transitent les personnes testées positives au coronavirus. Ceux-ci portent un équipement complet avec masque, lunettes, gants et combinaison jaune, est alors de rigueur.

L’équipe touchée par la maladie

“Le travail n’est pas plus difficile que d’habitude mais il y a plus de stress. Tout le personnel a peur, les infirmières aussi et c’est normal. Ce n’est pas facile à gérer”. Une tension accrue ces derniers jours après que trois collègues de Rui aient dû rejoindre le service des urgences en tant que patients. “Ils ont eu des premiers symptômes, maintenant ils restent en quarantaine chez eux et attendent les résultats des tests”.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos