Coronavirus en Belgique: "S'il n'y a pas de masques, les écoles ne rouvriront pas", prévient Frédéric Daerden

Masques et gel pour les élèves, ce sont les conditions pour pouvoir rouvrir les écoles. Frédéric Daerden, ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invité de Fabrice Grosfilley ce lundi matin sur Bel RTL.

"Je suis très confiant par rapport à la capacité de fournir les masques et demain le gel dans les différentes écoles. 1,2 millions de masque ? C’est notre volonté et s’il n’y a pas l’équipement nécessaire, il ne peut pas y avoir une reprise des cours. C’est un principe qu’on doit avoir. S’il n’y a pas de masques, on n’ouvre pas les écoles le 18 mai", prévient Frédéric Daerden.

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be