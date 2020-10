Coronavirus en Belgique: se dirige-t-on vers un couvre-feu comme en France?

Le président français, Emmanuel Macron, l'a donc annoncé mercredi soir: dès ce samedi, un couvre-feu sera décrété dans plusieurs métropoles du pays entre 21h et 6h du matin. A Paris et sa région, mais aussi à Lille, à Grenoble, à Lyon, à Aix-Marseille, à Montpellier, à Rouen, à Toulouse, et à Saint-Etienne. Ce sont, au total, quelque 20 millions de Français qui sont concernés.

Un tel couvre-feu (dès 21h) pourrait-il aussi être instauré en Belgique? Un comité de concertation est prévu ce vendredi et les autorités pourraient annoncer des couvre-feux localisés.

Dans le RTL INFO 19H, Yves Van Laethem a donné son avis sur cette éventuelle nouvelle restriction sociale. "Je pense qu'il faut faire quelque chose. Le quelque chose est dans les mains du politique avec les avis que le Celeval a rendu", a indiqué le porte-parole interfédéral Covid-19. "Nous avons une situation qui, épidémiologiquement parlant, est au même niveau que la France ou que les Pays-Bas, même un peu moins bonne. On se voit donc mal prendre aucune mesure. Je suis persuadé qu'il y aura de nouvelles mesures. J'espère qu'elles seront verbalisées de manière à ce qu'elles soient compréhensibles. Qu'elles soit aussi surveillables. Le couvre-feu est en tout cas une des rares mesures qui permet d'avoir un impact sur ce qu'il se passe dans les familles, dans les maisons...", a conclu Yves Van Laethem.