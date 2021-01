Les experts du Centre de crise ont tenu leur premier point-presse de l'année ce mardi. Pour eux, le bilan des congés de fin d'année s'avère positif. Nos efforts ont payé. Mais il va encore falloir se montrer patient.

Il est trop tôt pour connaître l’impact éventuel de l’ensemble des vacances scolaires de fin d’année sur l’épidémie de coronavirus, mais les chiffres du jour permettent toutefois de constater que la première semaine de congé et donc la fête de Noël n’a pas eu d’impact négatif.

"Pour le début de la première semaine de vacances et pour la fête de Noël elle-même, on ne perçoit pas d'impact quant à l'augmentation du nombre de cas. Bien sûr c'est un peu trop tôt pour le reste. On ne peut pas encore savoir ce qu'il en est pour la suite des vacances de Noël, le retour des vacances et la fête du Nouvel An. Mais le début est plutôt encourageant par rapport à ce qui s'est passé autour de la fête de Noël", indique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus.

L’autre constatation des experts concerne les maisons de repos. Là aussi, les chiffres sont en baisse. Lors de la semaine du 22 au 29 décembre, le nombre de contaminés a baissé dans les maisons de repos des 3 régions du pays. En Flandre, environ 24% des maisons de repos ont rapporté au moins un cas de coronavirus, contre 28% la semaine précédente. En Wallonie, 20% (contre 23%) et à Bruxelles 10% (contre 14%).

La situation devrait logiquement s’améliorer puisque la vaccination a débuté ce mardi dans les maisons de repos. Quant à l’inquiétude liée aux variantes du virus, les virologues restent confiants. Hormis 4 cas de la variante anglaise constatés en décembre en Flandre, ces variantes du virus, anglaise ou sud-africaine, seraient pour l’instant absentes dans notre pays.