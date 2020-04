Coronavirus en Belgique: serait-il utile d'imposer un couvre-feu?

Le coronavirus en Belgique a fait 303 nouveaux décès lors des dernières 24 heures. Certains experts recommandent aujourd'hui de durcir encore les mesures de confinement. On parle notamment d'un couvre-feu. Est-ce utile ou va-t-il mieux faire respecter les règles déjà en vigueur?

Comme chaque soir, Yves Van Laethem, l'infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, était invité dans le RTL INFO 19H et il a répondu à cette question.

"Le principe du couvre-feu quand il avait été avancé était plus d’empêcher ou de rendre plus compliqué des rassemblements de jeunes dans différents endroits. A part ça le couvre-feu n’apportera pas grand-chose d’autre", explique-t-il. "Des mesures à la Wuhan, d’un point de vue personnel, ça me semble extrêmement difficile à implémenter dans nos régions. Dans un régime démocratique c’est beaucoup plus dure à faire. On part maintenant d’un isolement qui dure depuis un certain temps. Se donner quelques semaines d’isolement plus important, je pense que ça serait très difficile à supporter."

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: consultez les dernières infos

> CORONAVIRUS: toutes les infos