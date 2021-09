Coronavirus en Belgique: seuls 2% des admissions à l'hôpital concernent des enfants

Les enfants ne représentent que 2% des admissions hospitalières des patients du Covid-19, a déclaré samedi le virologue Steven Van Gucht dans le Het Nieuwsblad et Gazet van Antwerpen.



Un rapport de l'Institut de santé publique Sciensano, qui devrait paraître prochainement, confirme que les enfants sont proportionnellement beaucoup moins touchés par le coronavirus. Au cours de l'année scolaire 2020-2021, 1.100 enfants atteints de coronavirus ont été admis à l'hôpital. Moins de cinq d'entre eux ont succombé au virus, a précisé M. Van Gucht.

"Les enfants et les adolescents représentent 2% de toutes les admissions à l'hôpital alors qu'ils constituent plus de 20% de la population", a déclaré le virologue. Un peu plus de 40% des enfants hospitalisés avaient moins de trois mois. "C'est principalement parce que les nourrissons qui font de la fièvre sont allés à l'hôpital pour être observés. Souvent, ceux-ci rentraient chez eux après seulement un ou deux jours."