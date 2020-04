Le coronavirus en Belgique a entraîné une période de confinement pour toute la population. Alors que le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, les scientifiques réfléchissent sur la stratégie à adopter pour sortir de la crise.

En Belgique, le pic de l'épidémie est attendu début de semaine prochaine selon les estimations des experts. Une fois ce pic atteint, on devrait donc voir le nombre de cas confirmés et de patients hospitalisés diminuer jour après jour. Pourtant, une fois ce pic atteint, le retour à la vie normale ne sera pas immédiat.

Si les mesures de confinement prises par les autorités sont stoppées trop tôt, les scientifiques craignent une nouvelle vague de contamination. Le "déconfinement" devra donc s'effectuer par phases comme nous l'indique le virologue et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, Emmanuel André.

Nous réfléchissons à comment nous pourrons lever certaines mesures

"La diminution de l'intensité de l'épidémie ne veut pas dire que le nombre de patients dans les hôpitaux et dans les soins intensifs diminuent. Au contraire, ce chiffre continue à augmenter car il y a toujours un certain retard entre les mesures prises par la communauté et ce qu'il se passe dans les hôpitaux. C'est important que, dans les semaines qui viennent, nous maintenions les mesures prises aujourd'hui pour laisser de la place se libérer dans les hôpitaux. A partir de ce moment-là et déjà aujourd'hui dans les hôpitaux, nous réfléchissons de façon très active à comment nous pourrons lever certaines mesures", indique-t-il.

A l'heure actuelle, difficile de savoir les pistes étudiées par les experts. Seule certitude: on n'assistera pas à un déconfinement général et absolu en une fois, et pour tout le monde. "C'est un exercice très difficile puisque à chaque fois que l'on va lever certaines mesures, il y aura un risque résiduel de voir le nombre de cas ré-augmenter. Nous devrons faire ça de manière très attentive et rigoureuse. En aucun cas, nous ne pouvons tout lâcher d'un jour à l'autre car dans ce cas-là, nous serons alors dans un rebond de l'épidémie qui serait au moins aussi important que celui que nous connaissons aujourd'hui", rappelle Emmanuel André.

Au total, le Covid-19 a fait 1011 décès sur le sol belge. Parmi les personnes décédées, 40% avaient plus de 80 ans et 93% plus de 65 ans.