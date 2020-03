Coronavirus en Belgique - Zeger témoigne depuis son lit d'hôpital: "C'est grave, très grave" (vidéo)

Derrière ces chiffres que nous évoquons chaque jour, n'oublions pas qu'il y a des Belges malades.

Zeger Garré, 54 ans, atteint du coronavirus est à l'hôpital depuis lundi soir. Rentré d'un voyage au ski au France, ce photographe avait des problèmes de santé depuis une semaine: "C'est grave. Très grave", gémit-il.

Dans notre journal, il témoigne de son expérience: "Je ne me sentais pas bien et puis cela s'est aggravé". Je dois vous le dire: "Tenez-vous à l'écart et protégez vos proches..."

Même message d'Amaryllis Dobbellaere. Cette patiente de 47 ans a été admise jeudi dernier à l'hôpital de Gand.

En pleurs, elle confie: "Ce n'est pas un témoignage qui n'est pas vrai. Je ne suis pas une actrice. Croyez-moi. J'ai des douleurs à la tête, dans le cou, dans le dos, comme ci on m'avait poignardé dans le dos."

La situation s'est améliorée, Amaryllis a pu rentrer chez elle tout en restant isolée.

Comme Rob, un patient guéri de 64 ans qui a pu rentrer chez lui aux Pays-Bas. Il a pu reprendre son jardinage car il n'a plus aucun symptôme.: "Je trouve cela aussi important de montrer que l'on peut guérir de cette maladie."

