Coronavirus en Belgique: tester le personnel des maisons de repos, "une des priorités dans les jours à venir"

Le coronavirus en Belgique impose la prises de mesures drastiques. Parmi elle, l'application des gestes barrières et l'utilisation de matériel représentent un enjeu majeur pour endiguer la propagation du virus. Philippe de Backer ministre chargé de la gestion des dispositifs médicaux et des médicaments est revenu au micro de Bel RTL sur l'approvisionnement en masques et la population à tester.

Dans la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, l'approvisionnement en matériel et particulièrement constitue l'une de principale préoccupation. Invité de Fabrice Grosfilley à 7h50 sur Bel RTL, le ministre de l'Agenda numérique et des Télécommunications désormais en charge de la gestion des dispositifs médicaux et médicaments Philippe De Backer a tenu à rassurer. "Ces 10 derniers jours on a eu la livraison de presque 17 millions de masques chirurgicaux et 1 million de masques FFP2", a-t-il rappelé.

Un peu plus tôt sur Bel RTL, le secrétaire général de la Fédération des maisons de repos de Belgique (Fermabel) Vincent Frédéricq prônait la nécessité de tester le personnel en contact avec les personnes à risque. "Je suis convaincu qu'il faut aussi tester les gens dans les maisons de repos. Je suis en train de voir avec les régions comment on peut organiser cela. Ça va être une des priorités dans le testing et dans les jours et semaines à venir" assure le ministre.

