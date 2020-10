Tous les hôpitaux vont passer en phase 1B: 50% des lits en soins intensifs réservés aux malades du Covid

Tous les hôpitaux universitaires et généraux de Belgique doivent être en mesure de passer en phase 1B du plan d'urgence hospitalier au plus tard le lundi 26 octobre, ce qui signifie que 50% des lits de soins intensifs et quatre fois ce nombre de lits en hospitalisation conventionnelle sont dédiés à la prise en charge de patients Covid-19, a annoncé vendredi le SPF Santé publique.



Cette décision a été prise après concertation avec le secteur hospitalier, a-t-on précisé de même source. La phase 1B implique également qu'une certaine proportion des lits classiques soit également dédiée à ces patients atteints du coronavirus.