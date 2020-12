Coronavirus en Belgique: un deuxième "essai pilote" de vaccination le 30 décembre

Si le premier test de vaccination se passe bien lundi prochain (28 décembre) dans les trois maisons de repos sélectionnées à Puurs-Sint-Amands (Anvers), Woluwe Saint-Pierre (Bruxelles) et Mons (Hainaut), un deuxième essai pilote avec un nombre limité de vaccins sera réalisé le 30 décembre dans la région autour de l'UZ Leuven, l'hôpital universitaire de Louvain dans le Brabant flamand. C'est ce qu'a décidé la Conférence interministérielle Santé publique qui s'est réunie mercredi matin concernant la vaccination contre le coronavirus.



Si le deuxième essai se fait du côté de Louvain, c'est parce que c'est à l'hôpital universitaire de cette ville que les premiers vaccins BioNTech-Pfizer, les seuls à être pour le moment autorisés dans l'UE, seront livrés par Pfizer pour la Belgique.

Le vaccin étant conservé à -70°, il doit être décongelé et préparé avant administration. Les deux essais vont permettre, normalement, d'évaluer et éventuellement d'améliorer les procédures et le fonctionnement logistique autour de cette vaccination, pour que ce soit optimal d'ici au début de la campagne de vaccination en tant que telle, le 5 janvier.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce mercredi 23 décembre?