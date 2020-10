Coronavirus en Belgique: un enfant de moins de 12 ans compte-t-il comme une personne de contact?

Le Comité de concertation qui s'est réuni ce vendredi pousse la Belgique vers un confinement renforcé. De nouvelles mesures de restriction ont été prises pour contrer la propagation du coronavirus dans le pays.

Face aux nouvelles décisions, vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions via notre bouton orange Alertez-nous. Plusieurs d'entre elles concernent les visites à la maison, et plus particulièrement les enfants. "Les grands parents peuvent-ils garder leurs petits-enfants?", nous demande un témoin. "Quid des personnes divorcées ayant plusieurs enfants, avons-nous le droit de les voir", nous a demandé Fabrice. "Est-ce que la seule personne autorisée à nous rendre visite peut venir avec un enfant? Ou est-ce que ça compte pour deux?" nous a interrogé Eden.

Si on suit la logique des derniers mois...

Nous avons transmis vos questions au centre de crise. Celui-ci nous a précisé qu'un arrêté ministériel est en cours de préparation et qu'il est préférable d'attendre.

Pour tenter d'y voir plus clair, nous avons cependant refait le tour des précédentes mesures décidées ces derniers mois. En vérifiant l'évolution des règles, nous constatons qu'un enfant de moins de 12 ans n'a jamais été pris en compte dans le calcul des visiteurs ou contacts autorisés. Si les autorités suivent la même logique de ces derniers mois, les enfants de moins de 12 ans ne devraient donc pas être comptabilisés.

En résumé, si vous choisissez un adulte comme seul contact rapproché (tel que stipulé par le Comité de concertation ce vendredi), cette personne pourrait venir vous avoir avec un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans. A l'extérieur, le Comité de concertation nous autorise à voir quatre personnes en maintenant les distances. Si nous suivons la même logique, des enfants de moins de 12 ans devraient pouvoir se rajouter à cette rencontre de quatre personnes.

Enfin, concernant les grands-parents, la logique voudrait qu'ils puissent accueillir leurs petits-enfants de moins de 12 ans en dehors de l'adulte qu'ils ont choisi pour avoir des contacts rapprochés. Garder ses petits-enfants n'est cependant pas un comportement recommandé pour les personnes âgées.