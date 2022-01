Coronavirus en Belgique: un nombre record de contaminations a été enregistré lundi et mardi

Plus de 25.000 nouvelles infections au coronavirus ont été constatées chaque jour, lundi et mardi, un nombre quotidien record pour la Belgique, a indiqué le virologue Steven Van Gucht mercredi soir sur la chaîne flamande VTM.



"Plus de 25.000 par jour. Nous n'avions jamais vu jusqu'ici un tel nombre de contaminations. Et cela va encore augmenter", a commenté M. Van Gucht.

Selon le virologue, le virus a bien profité de la période des fêtes de fin d'année pour se propager. "Ce qui se voit dans les chiffres aujourd'hui", a-t-il encore ajouté. "J'appelle tout le monde à la prudence ces prochaines semaines. Nous devons vraiment ralentir le virus", ajoute l'expert.