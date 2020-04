Coronavirus en Belgique: un nouveau symptôme apparaît sur la peau de certaines personnes contaminées

Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, était l'invité du RTL INFO 19H ce jeudi pour commenter le bilan quotidien du coronavirus en Belgique. Il a été interrogé par notre journaliste Luc Gilson. Yves Van Laethem a notamment été questionné sur un nouveau symptôme qui touche les personnes infectées par le covid-19.

Luc Gilson: On parle, aujourd'hui, d'un "possible" nouveau symptôme qui serait dermatologique, le coronavirus pourrait provoquer des manifestations cutanées, des engelures, des rougeurs... Est-ce que c'est confirmé ?

Yves Van Laethem: Oui je pense que maintenant c'est confirmé. On avait eu ce premier symptôme bizarre qui était le trouble du goût et de l'odorat. Maintenant, surtout chez les patients jeunes et très jeunes, des enfants, on trouve des manifestations de tâches plus ou moins rouges, plus ou moins violacées. Un petit peu comme des engelures. Ce sont des phénomènes qui n'étaient pas reconnus pour d'autres virus jusqu'à présent.

Luc Gilson: Mais il ne faut pas s'alarmer au moindre bouton.

Yves Van Laethem: Non bien sûr. C'est quelque chose de spécifique que les dermatologues reconnaissent. Mais ça s'ajoute à d'autres symptômes et ça ne porte pas en soi un facteur de gravité. C'est un signe qui peut faire penser à… alors qu'on n'a pas forcément encore la fièvre, la toux, etc.

