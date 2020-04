Coronavirus en Belgique: l'Exécutif des musulmans donne ses recommandations pour le ramadan qui débute ce soir

Le coronavirus en Belgique a aussi un impact sur les traditions. C'est un ramadan très particulier qui débute ce soir.

Le ramadan débute pour les musulmans du pays ce jeudi, sous confinement, ce qui est compliqué puisqu'il s'agit d'un moment de partage avec les proches, la famille, les amis… Salah Echallaoui, vice-président de l'Exécutif des musulmans de Belgique explique les adaptations nécessaires: "Les prières que les musulmans ont l'habitude de faire pendant le mois de ramadan ne se feront pas. Les mosquées restent fermées et nous demandons aux fidèles de les faire à domicile, avec les membres de leurs familles qui habitent sous le même toit. On a l'habitude de faire les files devant les magasins, notamment les boucheries et boulangeries juste avant la rupture du jeun. Nous recommandons de faire ça plus tôt dans la journée et d'éviter les grandes files. Il y a des associations qui ont prévu de distribuer des colis pour la rupture du jeun. Cela doit se faire dans le cadre des recommandations du centre de crise".

Sala Echallaoui rappelle également que les musulmans ont l'habitude de veiller pendant la nuit du mois de ramadan, pour faire des prières, des veillées de lectures de coran, de discussions en famille et entre amis: "Nous leurs recommandons tout simplement de veiller au repos et à la tranquillité de leur voisinage".

