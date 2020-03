Le bilan du coronavirus en Belgique de ce dimanche est de 78 décès supplémentaires pour un total de 431. 1.702 personnes ont été testées positives au coronavirus ces 24 dernières heures, ce qui porte le total des cas de contamination avérés en Belgique à 10.836.

En matière d'hospitalisation, 629 personnes atteintes de la maladie Covid-19 ont été admises à l'hôpital ces 24 dernières heures. 296 ont, elles, été autorisées à quitter l'établissement hospitalier. Au total, 4.138 lits d'hôpital sont occupés par des patients atteints du nouveau coronavirus, dont 867 en soins intensifs.

A ce stade, pas de lien direct entre l'évolution du nombre de décès et l'impact des mesures prises

L'épidémiologiste Simon Dellicour était l'un des invités du RTL INFO 19H pour commenter ces chiffres et apporter son analyse. Tout d'abord, concernant le nombre de cas détectés, il a précisé qu'il était clairement sous-estimé car "ce chiffre dépend de la stratégie et de l'intensité de dépistage, qui elle-même évolue au cours du temps".

Sur le nombre de décès, Simon Dellicour explique qu'à "ce stade-ci de l'épidémie, on ne pense pas qu'il y ait un lien direct entre l'évolution du nombre de décès et l'impact des mesures prises en Belgique".

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle

Enfin, nous avons interrogé l'épidémiologiste sur la situation dans les hôpitaux: risquent-ils d'être saturés? "Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est qu'on reste sur une croissance relativement rapide. On aurait pu espérer un ralentissement plus fort. On espère que dans les prochains jours la tendance qui a commencé à s'amorcer va s'accélérer. La bonne nouvelle c'est cette tendance qui a tout de même été détectée", a réagi Simon Dellicour.

L'épidémiologiste a ensuite précisé son explication. "Si on regarde le temps de doublement des sept derniers jours, on a un ralentissement. Il y a une semaine, ce temps de doublement était de deux jours, maintenant il est de quatre jours. Ça veut dire que maintenant on a besoin de quatre jours et non de deux pour doubler le nombre de patients qui sont en soins intensifs ou qui sont hospitalisés", a-t-il indiqué.

"Donc clairement, il y a une tendance qui a été détectée, mais on aurait espéré un fléchissement déjà plus important. Depuis un ou deux jours on aurait pu espérer voir l'effet des mesures qui ont été prises le 18 mars. Clairement, dans les cinq prochains jours, on espère que cette tendance va s'accélérer et qu'on va aplatir encore plus cette courbe épidémique", a conclu le spécialiste.

