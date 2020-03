Le coronavirus en Belgique a fait 705 décès à ce jour. La plupart sont des personnes âgées de plus de 65 ans. Mais on déplore le décès d'une jeune fille de 12 ans. "Nous ne savons pas pourquoi dans certains cas, cela se passe mal. Les situations doivent être étudiées au cas par cas", a déclaré, ému, le porte-parole du centre de crise lors de la conférence de presse quotidienne sur l'état de l'épidémie en Belgique.

Une jeune fille de 12 ans est décédée lundi du nouveau coronavirus en Belgique, a annoncé mardi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19. "C'est un événement qui est très rare mais qui nous bouleverse."



L'état de la jeune fille, testée positive au nouveau coronavirus, s'est détérioré après trois jours de fièvre, a ajouté son collègue Steven Van Gucht. "Nous ne savons pas pourquoi dans certains cas, cela se passe mal. Les situations doivent être étudiées au cas par cas." C'est "un moment émotionnellement difficile, parce que cela touche un enfant et la communauté médicale et scientifique. Nous pensons à sa famille et à ses proches", a déclaré Emmanuel André.

C'est la première fois qu'est rapporté le décès d'un enfant en Belgique, où 705 personnes au total sont mortes des suites du nouveau coronavirus, selon les chiffres officiels. Jusqu'à présent, la plus jeune victime était âgée de 30 ans. La maladie est réputée épargner relativement les enfants, et les très jeunes victimes sont très rares.

Aucune autre précision concernant d'éventuels antécédents médicaux

La semaine dernière, le décès d'une adolescente française de 16 ans en région parisienne avait suscité une vive émotion en France.

Les décès dus à la maladie Covid-19 sont heureusement exceptionnels parmi les jeunes, mais "les formes graves de la maladie entraînant une hospitalisation, y compris en soins intensifs, ou menant à un décès peuvent se produire chez des adultes de tout âge", ont averti les autorités sanitaires américaines dans un rapport.

Aucune autre précision n'a été donnée sur cette jeune victime belge.

