Le comité de concertation, réuni ce vendredi, a demandé au commissariat corona du gouvernement et aux experts du GEMS de préparer un plan d'assouplissements successifs. Il doit être confectionné en fonction de l'évolution des données épidémiologiques mais aussi de l'avancée de la vaccination. "On ne va pas garder ces mesures un jour de trop", a déclaré le Premier ministre ce vendredi soir.

Le comité de concertation s'est réuni ce vendredi après-midi. Vous retrouvez le détail des mesures décidées dans notre article sur le sujet. Durant sa présentation des décisions, le Premier ministre a expliqué que le comité a demandé au commissariat corona du gouvernement, et aux experts du GEMS, le Groupe d'experts de stratégie de crise pour le Covid-19, de constituer une "feuille de route". Celle-ci doit détailler un calendrier d'assouplissements successifs, liés à l'évolution des données épidémiologiques mais aussi à l'avancée de la vaccination.

Durant sa présentation, le Premier ministre a d'abord fait un commentaire sur la situation de la Belgique. "Nous sommes dans une situation assez stable en Belgique depuis début décembre. C'est une période assez longue. Cela fait plus de deux mois que nous sommes dans une situation de relative stabilité. On a vu que les hospitalisations diminuent, que le nombre de personnes qui décèdent diminue. Qu'au niveau des contaminations, les choses se sont stabilisées", a-t-il déclaré.

Pour Alexander De Croo, cette stabilisation est intervenue à un moment crucial. "Cette stabilité au niveau épidémiologique depuis plus de deux mois, on l'a fait à un moment assez important. À un moment où de nouveaux variants circulent, qui sont nettement plus contagieux. Dans d'autres pays, on a vu que ça a mis beaucoup de pression par exemple sur les hôpitaux. En Belgique, l'impact a été assez réduit. On a réussi à le faire parce qu'on a des mesures en Belgique qui fonctionnent bien. Ces mesures fonctionnent bien parce que les gens appliquent les mesures. Je voudrais remercier tout le monde pour le résultat qu'on a pu obtenir en Belgique. Le fait de respecter les mesures nous donne les possibilités que nous avons maintenant", a précisé le Premier ministre.

Alexander De Croo a mis en avant le fait que les chiffres stables ont été obtenus tout en maintenant les écoles ouvertes et en "gardant au niveau maximum nos entreprises ouvertes, on a rouvert nos magasins, ça aussi ce sont des libertés que d'autres pays n'ont pas". Cependant, le Premier ministre a indiqué que la situation de la Belgique restait "mitigée". "C'est pour cela que la décision du comité de concertation est une décision de prudence extrême. On travaille avec une approche en phases", a-t-il confié.

Alexander De Croo a encore précisé que "nous devions rester sur nos gardes". "Ça veut dire qu'on doit faire attention aux autres aussi. On perçoit clairement une réelle lassitude d'une partie de la population par rapport aux mesures. Je comprends cette lassitude. Devoir suivre des mesures très contraignantes, devoir travailler dans les soins avec une pression énorme, des mesures qui nous enlèvent des libertés... C'est quelque chose qui est très lourd, et nous le faisons depuis un an presque", a déclaré le Premier ministre. Il a souligné les difficultés vécues par les étudiants, les jeunes, les grands-parents, les professionnels de l'événementiel et de la culture.

Le Premier ministre a conclu son intervention en précisant qu'une feuille de route était en train d'être préparée. "Je dis cela pour venir à un point très clair. On ne va pas garder ces mesures un jour de trop. Le moment où il sera possible de faire des assouplissements, on le fera. C'est pour ça qu'on a demandé au commissaire corona et au GEMS (ndlr: Groupe d'experts de stratégie de crise pour le Covid-19) de faire une feuille de route. Une feuille de route qui tient compte des chiffres qu'on regardait déjà: nombre de contaminations, capacité dans les hôpitaux, évolution épidémiologique. Mais aussi de regarder le progrès de l'application des vaccins. C'est clair que [...] le moment où une partie importante des personnes vulnérables est vaccinée, c'est clair qu'à ce moment-là on va prendre des mesures qui nous donnent plus de possibilités à vivre la vie que nous espérons avoir. On a demandé aux experts de venir avec une feuille de route [...] avec les étapes à suivre et comment on doit prendre des décisions de déconfinement".

