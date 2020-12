"Toute personne qui reste plus de 48 heures dans une zone rouge (presque toute l'Europe, NDLR) est considérée comme un contact à haut risque", a-t-on entendu après le Comité de concertation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'un voyage dans une zone rouge équivaut à une obligation de quarantaine, une fois de retour en Belgique.

Dans le RTL INFO 19H, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (sp.a) est revenu sur le renforcement de certaines règles concernant les voyages.

"Le décision prise est de rester dans un schéma où quand vous revenez d'une zone rouge, vous devez évaluer votre comportement. Mais on va davantage contrôler cette procédure. Il faut remplir un formulaire, mais ce dernier n'était pas contrôlé strictement. C'est l'évaluation du formulaire qui va être rendue beaucoup plus stricte dès lundi. Ce n'est pas pour rendre la vie difficile aux citoyens. Mais revenir d'une zone rouge, c'est quand même importer des risques pour tous les autres citoyens."

Le questionnaire d'auto-évaluation permet donc de déterminer le niveau de risque. Grâce à un certain nombre de questions, le gouvernement examinera si le voyageur doit ou non être mis en quarantaine pendant sept jours et se soumettre à un test. Le calcul du score de risque sera rendu plus sévère.

"C'est une combinaison de différentes questions. Un voyage en voiture peut aussi être considéré à haut risque si quatre amis partagent le trajet", avait expliqué la porte-parle du comité interfédéral du testing et tracing Karine Moykens, samedi. Par exemple, un voyageur qui prend l'avion, mais respecte les règles de distanciation sociale pendant son séjour pourrait échapper à l'obligation de quarantaine. Les ressortissants étrangers qui travaillent en Belgique et qui partent en vacances dans leur pays d'origine devront également remplir le formulaire d'autoévaluation.

À partir du 25 décembre, les non-résidents venant en Belgique en provenance d'une zone rouge devront également pouvoir présenter un test négatif datant de 48 heures maximum.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce dimanche 20 décembre ?