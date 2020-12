Les maisons de repos feront partie des publics prioritaires pour la vaccination contre le coronavirus. Les résidents et le personnel des homes seront les premiers à être vaccinés. Mais plusieurs problèmes d'organisation et d'adhésion se posent encore. Certains employés hésitent à se faire vacciner...

Vincent Fredericq, le secrétaire général de la Fédération des maisons de repos de Belgique, s'est exprimé à ce sujet dans le RTL INFO 13H: "Au niveau des résidents, ce sont des personnes qui ont quand même l'habitude de se faire vacciner, et là, je crois qu'on aura en principe moins de problèmes", estime-t-il. "Par rapport au personnel, on voit qu'en fonction notamment de ce qui se passe ou de ce qui peut se dire de plus ou moins intelligent sur les réseaux sociaux, il peut y avoir un certain nombre de réticences. C'est une réelle inquiétude. Nous souhaiterions que ce vaccin soit obligatoire pour le personnel des maisons de repos. Le fédéral n'a pas voulu suivre... Ce qui est certain, c'est que nous allons être extrêmement attentifs aux statistiques de nombre de membres de personnel qui se seront fait vaccinés ou pas. On fera une évaluation et on reviendra inévitablement à la charge, si ce nombre est insuffisant."

