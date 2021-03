Coronavirus en Belgique: vers un report du festival Tomorrowland de juillet à septembre?

Les organisateurs du festival Tomorrowland travaillent sur un report de six semaines de l'édition de cette année. Elle pourrait se tenir à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, au lieu de se dérouler en juillet comme prévu, selon une information du journal Gazet Van Antwerpen. Les responsables ont confirmé à l'agence Belga que des discussions sont en cours avec toutes les parties prenantes et que les demandes nécessaires ont été déposées.



Les organisateurs du festival Rock Werchter avaient eux aussi déclaré précédemment qu'un report à la fin de l'été serait une option afin de pouvoir maintenir l'événement cette année. Le Graspop et le festival néerlandais Best Kept Secret ont en revanche décidé d'annuler leur édition 2021. "Nous sommes en discussion avec les différentes autorités impliquées dans l'organisation du festival, mais aussi avec le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke et le Commissariat Corona", a expliqué la porte-parole de Tomorrowland, Debby Wilmsen. "Nous avons de plus posé la question à nos fournisseurs, hôtels et autres partenaires. Nous sommes toujours en train d'examiner si c'est faisable." Les dates actuelles - du 16 au 18 et du 23 au 25 juillet - ne sont donc pas encore définitives, a souligné Mme Wilmsen.