Coronavirus en Belgique: voici ce qui change dès vendredi

(c) Belga

Le nouveau ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (sp.a) a annoncé mardi un resserrement des règles visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Dès ce vendredi (9 octobre), il est demandé à chaque citoyen de limiter ses contacts proches, soit les personnes avec lesquelles on entre en contact physique et avec lesquelles on ne respecte pas la distanciation, à trois personnes maximum par individu. Ces trois personnes devront être les mêmes pour une durée d'un mois.

Les autorités souhaitent "clarifier" les mesures, a expliqué le ministre à l'issue d'un Comité de concertation entre gouvernements fédéral et des entités fédérées. La situation, "grave", justifie par ailleurs un nouveau tour de vis.

Pour ce qui est des réunions privées (amis que l'on invite chez soi), un maximum de quatre personnes est également instauré. Le même maximum vaudra pour les tables des cafés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Les mesures à partir de vendredi:

- Bars fermés à 23h dans tout le pays

- Limite de contacts rapprochés (bulle) ramenée à 3 personnes pour un mois

- Limite de 4 invités chez soi

- Limite de 4 personnes à table dans les bars à l'intérieur et à l'extérieur