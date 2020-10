Coronavirus en Belgique: magasins fermés, vacances scolaires de Toussaint encore prolongées

Le comité de concertation est toujours en cours mais des informations ont filtré sur les mesures qui auraient été décidées et qui seront annoncées en conférence de presse à 19h. Ces mesures seraient d'application, un mois et demi avec évaluation début décembre.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: NOUVELLES MESURES

- Réception de 4 personnes à la maison: interdit.

- Fermeture des commerces non essentiels mais avec une souplesse: ceux qui font du clic and go (vente à emporter) pourront continuer à le faire (mais plus de clients dans le magasin)

- On durcit le ton sur le télétravail (obligation, contrôles renforcés)

- Couvre-feu maintenu comme maintenant (22h-6h)

- Ecoles: on se dirigerait vers une fermeture un peu au delà du congé de Toussaint (quelques jours de plus, dans un premier temps)

- Pas de limitation des déplacements